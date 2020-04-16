Неизвестный закрыл на замок общедоступную площадку для собак на Васильевском острове

В районной администрации сообщили, что они к этому непричастны.

Неизвестный ограничил доступ на кинологическую площадку на Морской набережной. Она была открыта вчера и является общедоступной.

В пресс-служба администрации Васильевского острова сообщили, что замок повешен без согласования с властями. В ближайшие часы представители подрядчика ООО "Сириус" его срежут. Если подобная ситуация повторится, то жителей попросили позвонить по номеру 576-38-88.

Кинологическая площадка появилась на Морской набережной напротив дома №31/1 литера А. Она была реализована в рамках проекта "Твой бюджет - 2019". Площадка стала крупнейшей площадкой для собак на Васильевском острове.

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга