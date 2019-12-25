На Морской набережной открылась крупнейшая кинологическая площадка на Васильевском острове

На Васильевском острове открылась крупнейшая площадка для собак. Инициатива была реализована в рамках проекта "Твой бюджет-2019". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Площадка для дрессировки животных официально открылась на Морской набережной напротив дома №31/1 литера А 6-го октября.
Автором проекта стала Мария Антипина. Она предложила сделать площадку на улице Кораблестроителей во дворе дома 12, но администрация района предложила ей другой участок. Он в 6 раз больше и находится на удалении от жилых домов.
Подрядчик ООО "Сириус" начал работы в июле 2021-го года. На площадке установили кинологические кольца, барьеры, балансиры, наклонные стенки и туннели, поставили скамейки и урны, сделали ограждение и освещение. На территории высадили деревья и кустарники.
На данный момент на Васильевском острове есть 4 площадки для дрессировки собак. Новая стала самой большой из них.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что жители Выборгского района 12 лет ждут ремонта площадки для выгула собак.
Фото: Pexels
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