На Морской набережной открылась крупнейшая кинологическая площадка на Васильевском острове

Территория занимает площадь в 2,5 тыс. квадратных метров.

На Васильевском острове открылась крупнейшая площадка для собак. Инициатива была реализована в рамках проекта "Твой бюджет-2019". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Площадка для дрессировки животных официально открылась на Морской набережной напротив дома №31/1 литера А 6-го октября.

Автором проекта стала Мария Антипина. Она предложила сделать площадку на улице Кораблестроителей во дворе дома 12, но администрация района предложила ей другой участок. Он в 6 раз больше и находится на удалении от жилых домов.

Подрядчик ООО "Сириус" начал работы в июле 2021-го года. На площадке установили кинологические кольца, барьеры, балансиры, наклонные стенки и туннели, поставили скамейки и урны, сделали ограждение и освещение. На территории высадили деревья и кустарники.

На данный момент на Васильевском острове есть 4 площадки для дрессировки собак. Новая стала самой большой из них.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что жители Выборгского района 12 лет ждут ремонта площадки для выгула собак.

Фото: Pexels