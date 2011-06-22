Жители Выборгского района 12 лет ждут ремонта площадки для выгула собак

В сентябре 2021 года жителям представили концепцию будущей площадки. Однако на портале государственных закупок опубликовали другой проект, отличный по площади и типу ограждения.

Более 12 лет жители Выборгского района добиваются ремонта единственной в округе площадки для выгула собак. Ее построили на пр. Луначарского, 68 к.2 в 2000 году, площадку установил застройщик соседнего жилого дома. За это время она пришла в негодность, поэтому жители были вынуждены сами чинить снаряды и покрытие. Ежедневно здесь гуляют и тренируются четвероногие со всего микрорайона, а также с соседнего – Калининского.

Для нас это жизненно важно. Хаски, действительно, активные собаки, и им необходимо гулять минимум по два часа утром и вечером. Это необходимо для здоровья. Естсевнно, нужна большая территория, чтобы было где развернуться: скорость они развивают большую, собаки крупные. Ольга Левицкая, местный житель

Владельцы собак неоднократно обращались в администрацию района с просьбой благоустроить данную территорию. Работы были намечены на 2020 год, однако на запрос жителей ответили, что из-за пандемии ремонт перенесли на следующий год. Тогда активисты совместно с инженерами подготовили проект благоустройства, составили примерную бюджетную смету и направили в администрацию.

Перед выборами в 2021 году нам ответили, что все сделают до конца аграрно-технического периода. Но это было сказано зимой, а аграрно-технический период кончается в октябре. Сейчас ничего происходит. Елена Камалова, активистка

В сентябре 2021 года жителям представили концепцию будущей площадки с разнообразными снарядами, скамейками и урнами. Однако на портале государственных закупок опубликовали другой проект, отличный по площади и типу ограждения. На схеме изменили размер забора, теперь его высота – 1.2м, но в соответствии с нормами этот показатель должен быть не менее 1.5 метра.

Если закупка не проходит или проходит с нарушениями, она вообще закрывается, деньги возвращаются городу, значит жители опять не получают эту площадку. И благоустройство откладывается на несколько лет. Тут некая дилемма: согласиться с тем, что дают, или отстаивать то, что необходимо. Татьяна Григорьева, депутат Муниципального Совета МО МО № 15

С другой стороны благоустройству препятствует соседний Колледж туризма, он выступает против размещения здесь площадки для собак. Собаководы отмечают: питомцы гуляют по расписанию, не шумят и не мешают другим жителям, а на площадке всегда чистота. Сейчас уже определен подрядчик, но жители опасаются, что зона для выгула собак будет маленькой и небезопасной.

Фото, видео: Piter TV, ВКонтакте/ Петербургский гражданин (Татьяна Григорьева)