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Первую площадку для собак открыли в Петергофе
Сегодня, 16:19
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Первую площадку для собак открыли в Петергофе

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Местные жители смогут гулять с питомцами и тренировать их на специально оборудованной территории площадью 1 тыс. кв. м.

На улице Халтурина в Петергофе открылась первая кинологическая площадка. Как сообщила пресс-служба Смольного, проект  площадью благоустройства территории на месте пустыря создали еще в 2019-ом году по просьбе местных жителей.

Площадь объекта составила 1 тыс. кв.м. За лето на площадке были установлены барьеры, трамплины, гофротрубу, снаряд "Покрышка" и прочее тренировочное оборудование, благодаря которому можно будет не просто гулять с питомцами, но и тренировать их. 

Для разных пород предусмотрены зоны с разным уровнем активности. Кроме того, на площадке установлен бокс с гигиеническими пакетами для уборки за четвероногими друзьями. Для удобства хозяев территория оборудована скамейками, теневыми навесами и фонарями.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге общественный транспорт 8 сентября сделают бесплатным для ветеранов и блокадников.

Фото: Pxhere

Теги: животные, петергоф, площадка для собак, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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