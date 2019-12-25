Первую площадку для собак открыли в Петергофе

Местные жители смогут гулять с питомцами и тренировать их на специально оборудованной территории площадью 1 тыс. кв. м.

На улице Халтурина в Петергофе открылась первая кинологическая площадка. Как сообщила пресс-служба Смольного, проект площадью благоустройства территории на месте пустыря создали еще в 2019-ом году по просьбе местных жителей.

Площадь объекта составила 1 тыс. кв.м. За лето на площадке были установлены барьеры, трамплины, гофротрубу, снаряд "Покрышка" и прочее тренировочное оборудование, благодаря которому можно будет не просто гулять с питомцами, но и тренировать их.

Для разных пород предусмотрены зоны с разным уровнем активности. Кроме того, на площадке установлен бокс с гигиеническими пакетами для уборки за четвероногими друзьями. Для удобства хозяев территория оборудована скамейками, теневыми навесами и фонарями.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге общественный транспорт 8 сентября сделают бесплатным для ветеранов и блокадников.

Фото: Pxhere