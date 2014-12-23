В Петербурге общественный транспорт 8 сентября сделают бесплатным для ветеранов и блокадников

8 сентября – День памяти жертв блокады.

В Петербурге в День памяти жертв блокады, 8 сентября, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Право бесплатного проезда распространяется на все маршруты наземного городского транспорта и на метрополитен, при предъявлении соответствующего удостоверения. Бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту