Вандалы разгромили будущую тренировочную площадку для собак-поводырей на Пискаревке

Троллейбус планируют перенести в безопасное место, где за ним будут присматривать.

Вандалы разрушили спецплощадку для тренировки собак-поводырей, которая принадлежала Северо-западному центру по обучению животных. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис / ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Гендиректор центра "Симаргл" Виктория Зырянова рассказала, что для обучения псов был куплен списанный троллейбус. Его доставили на огражденную территорию на Пискаревке.

Однако местные хулиганы решили разрушить площадку для тренировок. Они разбили стекла, сломали сиденья, вырвали руль и панель управления. По предварительной информации, переполох устроили подростки.

Троллейбус планируют перенести в безопасное место, где за ним будут присматривать. А в период тренировок вернут на место.

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Фото: Телеграм / Мегаполис / ДТП и ЧП Санкт-Петербург