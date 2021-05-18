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На могиле режиссера Балабанова установили памятник
Сегодня, 19:00
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На могиле режиссера Балабанова установили памятник

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Деятель искусства похоронен на Смоленском кладбище.

Стало известно, что на могиле режиссера  Алексея Балабанова появился памятник. Фотографию со Смоленского кладбища опубликовали в tg-канале "Театральная вешалка".

В течение восьми лет со дня похорон автора картин "Брат", "Брат-2", "Про уродов и людей"  на могиле режиссера был установлен простой деревянный крест. Отметим, что именно так хотел быть захоронен Балабанов.

Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе появился сквер Рудольфа Фурманова. 

Фото: Телеграм / Театральная вешалка

Теги: памятник на могиле, режиссер алексей балабанов, смоленское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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