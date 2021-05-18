На могиле режиссера Балабанова установили памятник

Стало известно, что на могиле режиссера Алексея Балабанова появился памятник. Фотографию со Смоленского кладбища опубликовали в tg-канале "Театральная вешалка".
В течение восьми лет со дня похорон автора картин "Брат", "Брат-2", "Про уродов и людей" на могиле режиссера был установлен простой деревянный крест. Отметим, что именно так хотел быть захоронен Балабанов.
Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе появился сквер Рудольфа Фурманова.
Фото: Телеграм / Театральная вешалка
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