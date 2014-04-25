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В Петроградском районе появился сквер Рудольфа Фурманова
Сегодня, 12:27
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В Петроградском районе появился сквер Рудольфа Фурманова

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Члены Топонимической комиссии решили увековечить имя артиста, основателя и руководителя  Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова.

Сквер на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной получил название. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому зеленый массив будет называться в честь актера Рудольфа Фурманова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Известно, что решение приняла Топонимическая комиссия. Члены заседания решили увековечить имя артиста, основателя и руководителя  Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Напомним, что именно в Петроградском районе жил и работал деятель искусств. 

Рудольф Фурманов умер в 2021 году во время пандемии. Он скончался на 82-м году жизни.  Артист в тяжелой форме болел ковидом, инфекция вызвала осложнения. У зараженного оторвался тромб, что стало причиной смерти.

Ранее на Piter.tv: Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о Рудольфе Фурманове в годовщину его смерти.

Фото:  mironov-theatre.ru

Теги: беглов, рудольф фурманов, сквер имени артиста, топонимическая комиссия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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