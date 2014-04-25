В Петроградском районе появился сквер Рудольфа Фурманова

Члены Топонимической комиссии решили увековечить имя артиста, основателя и руководителя Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова.

Сквер на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной получил название. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому зеленый массив будет называться в честь актера Рудольфа Фурманова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что решение приняла Топонимическая комиссия. Члены заседания решили увековечить имя артиста, основателя и руководителя Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Напомним, что именно в Петроградском районе жил и работал деятель искусств.

Рудольф Фурманов умер в 2021 году во время пандемии. Он скончался на 82-м году жизни. Артист в тяжелой форме болел ковидом, инфекция вызвала осложнения. У зараженного оторвался тромб, что стало причиной смерти.

Ранее на Piter.tv: Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о Рудольфе Фурманове в годовщину его смерти.

Фото: mironov-theatre.ru