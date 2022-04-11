Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о Рудольфе Фурманове в годовщину его смерти

Басилашвили назвал смерть Фурманова невосполнимой потерей для театральной среды.

В Петербурге вспоминают великого театрального продюсера и режиссера Рудольфа Фурманова. В числе других представителей театральной общественности, его память почтил и Олег Басилашвили. В интервью "Петербургскому дневнику" он признался, что всем до сих пор не хватает Рудольфа Давыдовича.

Он был уникальным для театральной жизни человеком. Рудольф Давыдович создал один из первых частных театров нашей страны. Обладая недюжинным темпераментом и предприимчивостью, одухотворенный любовью к подлинному искусству, Рудольф Давыдович смог договориться с властями, получить здание, реконструировать его и открыть театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Он придумал программу "Телевизионная театральная гостиная Рудольфа Фурманова", куда приглашал лучших представителей театрального цеха Олег Басилашвили, советский и российский актер театра и кино

Басилашвили подчеркнул, что Фурманов был очень заметной фигурой в театральной среде Петербурга, поэтому его уход – невосполнимая потеря.

Напомним, что руководителя театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова не стало 9 апреля 2021 года. Ранее сообщалось, что в Петербурге именем Фурманова назовут сквер в Петроградском районе.