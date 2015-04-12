Ираду Вовненко похоронят на Смоленском кладбище 8 июля

Прощание с писательницей и хранительницей культурного наследия состоится 8 июля. Она ушла из жизни 5 июля на 54-м году жизни после продолжительной болезни.

В Санкт-Петербурге 8 июля пройдёт прощание с искусствоведом и писательницей Ирадой Вовненко (Берг). Как сообщается в её социальных сетях, место захоронения — Смоленское кладбище. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Ирада Вовненко скончалась 5 июля после тяжёлой болезни в возрасте 53 лет. Она родилась в Ленинграде 5 января 1973 года. С 2003 года работала в международном отделе музея-заповедника "Царское Село", где участвовала в восстановлении Янтарной комнаты и организовывала благотворительные детские балы в Екатерининском дворце. С 2009 года её деятельность была связана с Исаакиевским собором: она возглавляла отдел внешних связей и культурных проектов, руководила выставочным отделом и отделом международного сотрудничества, а также исполняла обязанности директора музея.

Широкой публике Ирада Вовненко стала известна после выхода в 2011 году романа "Любовь и другие диссонансы", написанного в соавторстве с польским писателем Янушем Вишневским.

Ранее мы сообщали, что в 89 лет умер актер, поэт-песенник и писатель Михаил Ножкин. Многие зрители запомнили его по фильмам "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента".

Фото: Комитет по культуре Петербурга