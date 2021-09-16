Сквер "Осенний марафон" открыли на Васильевском острове. Вот как он выглядит

Проект сквера "Осенний марафон" предложила жительница Васильевского острова.

В Василеостровском районе, на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, открылся сквер, посвященный советскому фильму "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелия.

Инициатива петербурженки Веры Рязановой является победителем проекта "Твой бюджет". Сквер под названием "Осенний марафон" создан на этом месте неспроста. Действия фильма происходили на Васильевском острове, а главный герой Андрей Бузыкин жил в доме №23 по улице Кораблестроителей.

Работы по благоустройству парка начались в июне этого года. В сквере установили скамейки, урны и современные светильники. Центр сквера из-за особенностей рельефа специалисты замостили плиточными дорожками, которые располагаются в форме "восьмёрки" (отсылка к бессмысленному бегу по кругу, который Бузыкин никак не мог прекратить).

К фильму отсылают и малые архитектурные формы – часы, стрелки которых указывают на год создания кинокартины (1979), телефонная будка и печатная машинка. Для создания "осеннего настроения" в сквере высадили более 80 новых хвойных, лиственных деревьев и почти 1000 кустов.

Фото и видео: Piter.tv