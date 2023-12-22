Порядка 5 млн рублей исчезли при установке фонтана в Колпино. Возбуждено уголовное дело

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Прокуратура Колпинского района провела проверку исполнения законодательства при реализации мероприятий проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры 24 апреля.

В августе 2022 года между СПб ГКУ "Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района" и ООО "Стройинком" был заключен государственный контракт по выполнению благоустройства и установке фонтана. В декабре того же года должностные лица госучреждения подписали акты о якобы выполненных работах по прокладке электрического оборудования. После этого подрядчику перечислили 5 млн рублей.

Установлено, что указанные работы не проводились. По данному факту прокуратура Колпинского района направила материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ход и результаты расследования уголовного дела, а также вопросы завершения исполнения контракта находятся на контроле прокуратуры. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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