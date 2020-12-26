На участке от Невского проспекта до Спаса на Крови восстановили ограждения

В Петербурге закончили реставрацию ограждения вдоль набережной канала Грибоедова, которое отделяет пешеходную зону от дороги. Информация об этом появилась сегодня в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина.
Специализированные службы заменили поврежденные элементы конструкций новыми столбиками на участке от Невского проспекта до храма Спас на Крови.
В ходе работ установлено 87 новых опорных элементов.
Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Изотовского сквера пройдет в 2026 году.
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