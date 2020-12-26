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На участке от Невского проспекта до Спаса на Крови восстановили ограждения

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В ходе работ установлено 87 новых опорных элементов.

В Петербурге закончили реставрацию ограждения вдоль набережной канала Грибоедова, которое отделяет пешеходную зону от дороги. Информация об этом появилась сегодня в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Специализированные службы заменили поврежденные элементы конструкций новыми столбиками на участке от Невского проспекта до храма Спас на Крови.

В ходе работ установлено 87 новых опорных элементов.

 Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Изотовского сквера пройдет в 2026 году.

Видео: Telegram / Комфортный Петербург

Теги: благоустройство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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