На месте пустыря у Кронштадтского шоссе благоустроят сквер

На сегодняшний день строительные работы завершены на 80%.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин прибыл с рабочим визитом в Кронштадт, осмотрев ряд территорий, запланированных к благоустройству в 2025 году. Особое внимание было уделено участку рядом с домом № 25 на Кронштадтском шоссе.

Разумишкин подчеркнул, что раньше это место представляло собой заброшенный пустырь, заваленный строительным мусором. Но к сентябрю этого года пространство претерпит значительные изменения и приобретет совершенно новый облик.

На сегодняшний день строительные работы завершены на 80%. Уже оборудованы удобные входы с прилегающей автостоянки и близлежащего автобусного остановочного пункта, уложена тротуарная плитка, выровнен грунт и подготовлены площадки для высадки новых деревьев.

Помимо благоустройства самого сквера, запланировано обновление опор уличного освещения. Важнейшим элементом будущего пространства станет специальный въездной знак, символизирующий границы исторического центра Кронштадта.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Изотовского сквера пройдет в 2026 году.

Фото: Telegram / Разумишкин