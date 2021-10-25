Коломна: как молодые активисты решают проблемы старого района

Мы отправились в один из самых колоритных исторических районов Петербурга – Коломну, где познакомились с добрососедством.

Коломна – округ Петербурга в Адмиралтейском районе, окруженный Фонтанкой, Крюковым каналом, Мойкой и рекой Пряжкой. В Коломне сохранилась большая часть рядовой застройки XIX века, здесь как будто остановилось время и чувствуется дух пушкинского Петербурга. Старина Коломны привлекает петербуржцев и туристов, но местные жители замечают и минусы жизни в историческом районе.

Коломна – особенный исторический район Петербурга. Это все еще центр города, но здесь намного тише и уютнее: нет метро, туристов, ярких рекламных вывесок и торговых центров. Однако некоторые проблемы центрального Петербурга в Коломне все-таки остаются.

Главная проблема центра Петербурга – разрушающиеся здания старого фонда, которые власти не спешат реставрировать. Коломна не стала исключением. Этот музей под открытым небом восхищает богатством архитектуры и одновременно удручает своим состоянием. Зеленая сетка на домах-памятниках, к сожалению, стала отличительной чертой Северной столицы. Здания ветшают и разрушаются, например, доходный дом Фокина на Пряжке уже превратился в пристанище для мародеров.

Там постоянно пожары, постоянно живут люди без прописки, играют дети, что самое удручающее, потому что там уже обрушена кровля, уже рушится перекрытие. Во-первых, мы можем потерять это здание как историческое наследие нашего города. Во-вторых, там элементарно могут погибнуть дети и просто люди, которые по какой-то причине решили туда забраться. Илья Киселев, муниципальный депутат МО Коломна

Жители обращаются в различные инстанции, однако результаты приходится ждать слишком долго. Дом Фокина планировали отреставрировать и разместить там центр реабилитации инвалидов, но ждать придется до 2023 года. На проблему разрушения фасадов обратили внимание уличные художники: дома в Коломне сами латают дыры, не дожидаясь действий чиновников.

Насколько я знаю, это петербургский художник Алекс Грибель, у него есть работы, посвященные состоянию некоторых петербургских домов, которые не в самом лучшем состоянии находятся. Здесь он показывает, раз чиновники ничего не делают с состоянием, то дом лечит себя сам. Дмитрий Витушкин, краевед

Еще одной особенностью Коломны являются большие территории. Правда, часть из них пустует и простаивает. Этот пустырь мог бы быть детской или спортивной площадкой, но стал притягательным местом для любителей выпить. По рассказам жителей, на пустыре принимают металлолом в обмен на спиртные напитки, поэтому здесь часто собираются бездомные.

Этот большой пустырь на Мясной улице – не единственный в Коломне. Есть еще территория у здания картографической фабрики, которая принадлежит инвестору, но он ее никак не использует. Недалеко от Адмиралтейских верфей находится бетонный забор, за которым тоже прячется зеленая территория. Она используется как склад Фонда капитального ремонта.

На самом деле, там на пустыре тоже можно было сделать сквер, сделать площадку для собак или лишнюю площадку для детей. Но, к сожалению, мы видим, что город ничем не занимается. Илья Киселев, муниципальный депутат МО Коломна

Парадоксально, но при таком количестве пустующих территорий, детям в детских садах Коломны зачастую негде гулять. Это распространённая проблема в центре Петербурга, где сады находятся в жилых домах и не имеют отдельной площадки для прогулок. С детскими площадками в округе тоже ситуация далека от идеала: на жалобы родителей чиновники реагируют не всегда.

Мы зашли сюда с младшим ребенком погулять и увидели такую унылую площадку, которая вся разрисована, никто ее не окрашивал, сгнившие ступени, отломанные элементы, сломан канат, оторван. Грустненько, скажем так. Все поросло мхом откровенно. Елена Букина, жительница Коломны

Поддержание площадок, на мой взгляд, отвратительное. Не плохое, а отвратительное. Оно отсутствует полностью. Приходится постоянно жаловаться на портале Санкт-Петербург: уберите площадку. Недели через две убирают, присутствует фотоотчет, но к этому времени она опять засорена получается. Дмитрий Букин, житель Коломны

В Коломне есть еще одна явная проблема, о которой нам в один голос заявили все жители, с которыми мы общались. Это нехватка урн на набережных и на улицах. Даже на этом большом участке вдоль Фонтанки нет ни одной урны, поэтому люди бросают мусор, где придется.

Жители периодически обращаются с требованием установить урны на набережных, но снова сталкиваются с бюрократией. Урн не хватает не только на Фонтанке, но и на набережной Крюкова канала, но устанавливать их не спешат. Прохожие бросают мусор под ноги, собачники оставляют под деревьями пакеты после прогулок. По словам жителей, уборка территорий в Коломне тоже оставляет желать лучшего.

В унылые 90-е, когда совсем беда была, регулярно ходили и скребли метлами тротуары. Сейчас такого нет. Если пройдетесь, везде куча окурков, наваленных листей, куча экскрементов, люди не хотят убирать, но за что мы платим коммунальные платежи? Дмитрий Букин, житель Коломны

Однако несмотря на мусор и запустение, Коломне очень повезло. Здесь образовалось крепкое соседское комьюнити, готовое самостоятельно убирать мусор, облагораживать территорию у своих домов и терпеливо обращаться к городским властям. Это молодые люди, которые не бояться столкнуться со старыми проблемами и решать их своими руками.

Всех очень сплотила эта жара аномальная этим летом, люди выходили на полив, это было очень сильно. Мы на набережной поливали, где можно было зачерпывать воду, отливали умирающие молодые каштаны и липы. Некоторые стояли без листиков, уже засыхали, но люди стали поливать, и они воскрешали на глазах. Анна Толстая, жительница Коломны

Возможно, усилия неравнодушных соседей помогут и самой Коломне воскреснуть, проснуться от двухвекового сна и вновь расцвести. Ведь не так часто можно встретить такую любовь людей к месту. Как и Пушкин два века назад в своих произведениях, жители отзываются о районе с большой теплотой.

Благодаря стараниям активных жителей уже удалось установить скамейки на Пряжке, постелить 100 квадратных метров английского газона на берегу и озеленить улицы любимого района. Мы надеемся, что список хороших дел в Коломне будет пополнятся, но не только благодаря жителям, но и с помощью чиновников.

Фото и видео: Piter.TV