Жители Коломны постелили газон на набережной Пряжки

Жители Коломны своими силами постелили газон на набережной реки Пряжки. Теперь любой желающий сможет отдохнуть на 100 квадратных метрах нового английского газона. Активисты укладывали газон четыре дня и ежедневно ухаживают за ним – поливают с удобрениями.
Наверное, больше 10 человек, работы выполнялись стахановскими методами четыре дня, два дня мы заканчивали в 1 час ночи, убирали дерн, разравнивали землю и уже после этого застилали газон.
Илья Киселев, депутат МО Коломна
Газон остался у жителей Коломны после проведения праздника в Никольских рядах, его решили сохранить. На набережной Пряжки планируют устраивать соседские мероприятия, занятия йогой и пикники.
Фото и видео: Piter.TV, Telegram / Kolomna neighborhood / Дмитрий Кравченко
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все