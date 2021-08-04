Жители Коломны постелили газон на набережной Пряжки

На новом газоне активисты планируют проводить пикники и занятия йогой.

Жители Коломны своими силами постелили газон на набережной реки Пряжки. Теперь любой желающий сможет отдохнуть на 100 квадратных метрах нового английского газона. Активисты укладывали газон четыре дня и ежедневно ухаживают за ним – поливают с удобрениями.

Наверное, больше 10 человек, работы выполнялись стахановскими методами четыре дня, два дня мы заканчивали в 1 час ночи, убирали дерн, разравнивали землю и уже после этого застилали газон. Илья Киселев, депутат МО Коломна

Газон остался у жителей Коломны после проведения праздника в Никольских рядах, его решили сохранить. На набережной Пряжки планируют устраивать соседские мероприятия, занятия йогой и пикники.

Фото и видео: Piter.TV, Telegram / Kolomna neighborhood / Дмитрий Кравченко