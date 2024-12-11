Ими оказались 17-летний учащийся колледжа и 15-летний школьник.

В Коломне задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел в районе 120 километра перегона станций Голутвин – Щурово. Отмечается, что была осуществлена попытка поджога четырех релейных шкафов. На месте происшествия прибывшая СОГ обнаружила обгоревшие конструкции и следы горючей жидкости.

Правоохранители установили личности совершивших поджог молодых людей и их местонахождение. Ими оказались 17-летний учащийся колледжа и 15-летний школьник. По словам задержанных, они согласились совершить поджог за денежное вознаграждение, предложенное им незнакомцем в одном из мессенджеров. В отношении подростков возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Волгоградской области пресекли продажу свыше 20 тысяч пачек сигарет без акцизов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА