Сумма изъятой нелегальной продукции составила более 2,5 млн рублей.

В Волгоградской области пресекли продажу свыше 20 тысяч пачек сигарет без акцизов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в период с апреля по декабрь 2024 года супруги из Урюпинского района закупали сигареты без акцизов в других регионов с целью организовать их доставку в Волгоградскую область. Они хранили немаркированный товар в своем гараже и заброшенном домовладении. Сумма изъятой нелегальной продукции составила более 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД по Волгоградской области