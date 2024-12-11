Он перечислил своим нанимателям похищенную наличность через криптокошельки.

В Подмосковье задержали пособника аферистов, похитивших 3,5 млн рублей у пенсионерки. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 80-летней женщине несколько дней звонили мошенники, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и работников банка. Они убедили пенсионерку в необходимости перевести деньги на "безопасный счет", чтобы их не похитили злоумышленники, которые якобы пытались заполучить ее сбережения.

Потерпевшая передала все деньги разным курьерам. Одного из них задержали оперативники. Он перечислил своим нанимателям похищенную наличность через криптокошельки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что во Владимирской области инспекторы ГАИ применили огнестрельное оружие для остановки правонарушителя.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА