Во Владимирской области инспекторы ГАИ применили огнестрельное оружие для остановки правонарушителя

В МВД рассказали подробности о ночном задержании предположительно нетрезвого водителя.

Российские правоохранительные органы во Владимирской области применили огнестрельное оружие для остановки правонарушителя. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что полицейские получили сообщение от местных жителей о том, что нетрезвый водитель управляет транспортным средством. Далее эти данные получили дежурные отряды. Находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Ковровский" заметили указанную машину на территории поселка Мелехово. При помощи громкоговорящего устройства они подали сигнал об остановке автомобиля, однако водитель требование инспекторов проигнорировал. Шофер продолжил движение, поэтому инспекторы начали преследование злоумышленника.

Во время погони водитель неоднократно нарушал ПДД и пытался скрыться. Для принудительной остановки автомобиля полицейские применили огнестрельное оружие. В результате машина была остановлена, а нарушитель задержан. пресс-служба МВД РФ

Водителем оказался мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования тот отказался. В текущий момент в отношении подозреваемого составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП. Дополнительно ведется уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль местного жителя помещен на специализированную стоянку.

За выходные на дорогах Петербурга и области выявили более 200 нетрезвых водителей.

Фото и видео: МВД Медиа