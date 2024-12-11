За выходные на дорогах Петербурга и области выявили более 200 нетрезвых водителей

Кроме того, 87 автомобилистов отказались пройти медицинское освидетельствование, за что также понесли административное наказание по статье 12.26 КоАП РФ и были лишены права управлять автомобилем.

На прошедших выходных сотрудники ГИБДД Полицейского главка организовали очередную масштабную акцию под названием "Нетрезвый водитель". Мероприятие направлено на предотвращение случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, для проведения рейдов вечером в пятницу на дороги города и области вышли около 100 экипажей ДПС. В результате проверок за выходные дни сотрудниками полиции было выявлено более 200 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Основная часть нарушителей была привлечена к административной ответственности согласно статье 12.8 КоАП РФ.

Кроме того, 87 автомобилистов отказались пройти медицинское освидетельствование, за что также понесли административное наказание по статье 12.26 КоАП РФ и были лишены права управлять автомобилем.

Более серьезное наказание ожидает 13 водителей, повторно пойманных за рулем в нетрезвом виде. Против них возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что более тысячи ДТП произошло в Петербурге и Ленобласти за выходные.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти