Более тысячи ДТП произошло в Петербурге и Ленобласти за выходные

К счастью, все участники аварий остались живы.

За прошедшие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло 1008 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, с 25 по 26 января 2025 года на территории Санкт-Петербурга произошло 833 ДТП, а на дорогах Ленинградской области — 175.

В Северной столице произошло 20 ДТП с пострадавшими, среди которых один ребёнок. В Ленинградской области произошло 8 ДТП с пострадавшими, среди которых также один ребёнок.

К счастью, обошлось без погибших.

Ранее Piter.TV сообщал, что иномарка протаранила перекрытый Дворцовый мост в Петербурге.

Фото: Piter.TV и УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области