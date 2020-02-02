В Коломне массово избавились от пластика ради саженцев

Добрососедское сообщество устроило масштабную акцию 14 марта.

На Матисовом острове сообщество "Добрососедство Коломны" организовало акцию "Вторсырье в обмен на саженцы". Неравнодушные петербуржцы принесли картон, бумагу, прозрачные ПЭТ-бутылки.

Весь мусор отправился в специальный пункт переработки в экологической организации "Круг Жизни".

Все это сырье идет под нашим добрососедским номером К5783. За это вторсырье мы накопим экобаллы, которые в мае сможем обменять на саженцы и все вместе высадить их у нас в районе, в Коломне. Евгений Исаева, участница "Добрососедства Коломны".

В экоакции приняли участие не только жители Коломны, но и других районов города, а также те, кто впервые узнал о раздельном сборе мусора.

Очень мне не нравится количества пластикаи мусора вокруг, много читала, потом случайно стала волонтером "Раздельного сбора" и занимаюсь этим в Московском районе. Участница акции.

Ранее мы рассказывали, что в городе Сланцы запускают раздельный сбор мусора.

Видео: Piter.TV