В январе в Петербурге на ж/д вокзалах сдали более 51 тысячи единиц пластиковой и алюминиевой тары

Пассажиры сдали в робототизированные установки на вокзалах Октябрьской железной дороги (ОЖД) более 51 тысячи единиц пластиковой и алюминиевой тары в январе 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
Больше всего вторсырья сдано на вокзале в Выборг – 12,5 тыс. единиц. Второе место у Балтийского вокзала – 6,7 тыс. На третьем месте Московский вокзал – 5,2 тыс.
В обмен на сданную для переработки бутылку или банку начисляются поощрительные баллы.
Фото: Telegram/ СПб-Главный
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