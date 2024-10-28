В январе в Петербурге на ж/д вокзалах сдали более 51 тысячи единиц пластиковой и алюминиевой тары

Больше всего вторсырья сдано на вокзале в Выборг.

Пассажиры сдали в робототизированные установки на вокзалах Октябрьской железной дороги (ОЖД) более 51 тысячи единиц пластиковой и алюминиевой тары в январе 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Больше всего вторсырья сдано на вокзале в Выборг – 12,5 тыс. единиц. Второе место у Балтийского вокзала – 6,7 тыс. На третьем месте Московский вокзал – 5,2 тыс.

В обмен на сданную для переработки бутылку или банку начисляются поощрительные баллы.

Фото: Telegram/ СПб-Главный