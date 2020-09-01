В городе Сланцы запускают раздельный сбор мусора

На мусорных площадках появятся дополнительные баки для стекла и пластика.

В феврале в городе Сланцы Ленобласти запустят раздельный сбор мусора. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, более 20 мусорных площадок оборудуют дополнительными баками для пластика и стекла.

Отмечается, что подобное новшество вводят уже в четвертом городе Ленобласти. Кроме того, вице-губернатор Михаил Ильин во время рабочей поездки ознакомился с современными технологиями в сфере сбора и транспортировки отходов. На территории области уже используются автономные ультразвуковые датчики уровня заполнения двух тысяч контейнеров. Разработка позволяет спецтехнике не ездить лишний раз на дальние расстояния, выстроить оптимальные маршрут с учетом дорожной ситуации и уровня наполненности контейнеров, а также контролировать периодичность вывоза мусора.

Ранее организатора свалки на Пискаревском привлекли к ответственности.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти