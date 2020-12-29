Организатора свалки на Пискаревском привлекли к ответственности

Ущерб окружающей среде определили в 1,7 миллионов рублей.

В среду, 20 января, организатора свалки на Пискаревском проспекте в Петербурге привлекли к административной ответственности: злоумышленник заплатит штраф, рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию.

За два месяца на территорию "свалки" заехали 1998 машин и оставили там отходы разных классов опасности. Специалисты провели работы по планированию территории и уплотнили участки с помощью спецтехники. Отмечается, что рядом с въездными воротами сбрасывали строительный мусор (древесину, отходы теплоизоляционных материалов и другое).

В пресс-службе ведомства пояснили, что из-за свалки ухудшились качественные характеристики земельных участков, кроме того мусор осыпался в водный канал для мелиорации. Ущерб оценили в 1,7 миллионов рублей. Районное отделение полиции возбудило уголовное дело.

Ранее мы писали, что жители Варшавской улицы в очередной раз пожаловались на мусор во дворе.

Фото: pixabay