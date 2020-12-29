Жители Варшавской улицы в очередной раз пожаловались на мусор во дворе

Стихийная свалка образовалась во дворе высотки в Московском районе.

Во вторник, 12 января, местные жители показали журналистам "Фонтанки" образовавшуюся стихийную свалку во дворе дома №19/5 на Варшавской улице.

В середине декабря пухто закрыли на замок, предоставив доступ конкретной двадцатиэтажке, однако изменения оказались удобны не всем: жильцы соседних домов продолжают выбрасывать мусор, оставляя пакеты рядом. Свалка начала расти за пределы площадки, жители опасаются, что в скором времени там появится жизнь. Кроме того, мусор вывозят избирательно. Местная жительница пояснила, что, если закрыть пухто на замок, то цена за вывоз станет меньше, однако изменений в квитанциях замечено не было. На запрос в администрацию пока нет ответа.

Компания "Космосервис" в свою очередь утверждает что с мусором действительно нужно бороться, но не им, а соседней управляющей компании, которая должным образом не проинформировала своих жильцов о том, что с декабря необходимо бросать отходы каждому в свой бак.

Ранее мы писали, что администрация Невского района в ответах на жалобы называла золоотвал обычным грунтом.

Фото: Pixabay