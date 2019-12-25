Администрация Невского района в ответах на жалобы называла золоотвал обычным грунтом

Недавно в Невском районе Петербурга прошла акция, призванная привлечь внимание местной власти к проблеме золоотвала. Активисты установили изображение "Ждуна" с лицом главы района Алексея Гульчука на месте золоотвала. На акцию отреагировали все, кроме представителей администрации района.

Корреспонденты Peterburg News пообщались с местными жителями и общественниками. Так, петербуржцы отмечают, что проблема золотоотвала существенная, но власти не принимают никаких мер уже несколько лет. Общественник Александр Плахотный рассказал, что хранилище золы находится в расконсервированном состоянии, а значит, может наносить вред окружающей среде и людям.

Зола – продукт горения. В ней остается то, что не сгорело. Каменный уголь, из которого она получается – это руда. В ней содержатся камни, металлы. В мелкодисперсном состоянии она оседает в легких и остается там. По факту, эта зола должна находиться под водой, что бы не разлеталась. Зола осталась, она разлетается ветром по всему кварталу рассказал Плахотный.

Известно, что зола в открытом состоянии легко разносится ветром, а при дыхании попадает в легкие. Оседая там она может спровоцировать серьезные заболевания, такие как туберкулез, астма или же вызвать аллергическую реакцию.

Отметим, что золоотвал появился на Невском районе еще в 1950-х годах. Тогда район считался индустриальным, но спустя годы его статус изменился и здесь началась активная застройка жилыми домами. Свалка с золой так и не прошла рекультивацию, но об этом представители администрации предпочли умалчивать. Следовательно, новые жильцы, среди которых сироты, инвалиды и многодетные семьи ничего не знали об опасном соседстве.

Об этом никто не говорил и не рассказывал. Когда людям предоставлялись социальные квартиры, они просто посмотрели стены, сильно обрадовались. И только потом стали оглядываться и понимать, что же происходит вокруг. Что за улучшение жилищных условий они заплатили своим здоровьем и здоровьем своих детей. С коммерческими жилыми комплексами было то же самое. Никто ничего не говорил. Все становилось известно только по факту рассказал Плахотный.

При этом первые жалобы активисты стали направлять еще четыре года назад, но они долгое время не давали никаких результатов. Плахотный отмечает, что в приходящих ответах заявлялось, будто объект не золоотвал, а обычный грунт. В результате с помощью Росприроднадзора эта информация была опровергнута, а администрация Невского района получила ряд штрафов, один из которых составил 400 тысяч рублей.

Общественник добавил, что жалобы местных жителей, направленные напрямую в администрацию, не давали никаких результатов: петербуржцы получали отписки с обещаниями, что когда-нибудь проблема будет решена.

Решать проблему пытались через обращения. Но только когда это становится общим достоянием, только тогда администрация начинает как-то реагировать. Индивидуальные письма, походы на прием, это бессмысленно. Все это заканчивается "да, да, да, сделаем, иди отсюда отметил Плахотный.

Из документов следует, что специалисты местной администрации планировали ликвидировать золоотвал: в 2019 году объект был внесен в проект адресной программы по устранению свалок на 2020 год, но никаких действий не последовало. Аналогичная ситуация сложилась с объектом и сегодня: по документам его должны ликвидировать в 2021-ом, но, судя по предыдущему опыту, нельзя быть уверенным, что это произойдет.

Фото: Piter.TV