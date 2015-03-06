Задержан курьер мошенников, который оставил пожилую петербурженку без 1 млн рублей

Злоумышленника поймали накануне на бульваре Менделеева.

Полицейские задержали криминального курьера из Мурино, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района еще 19 июня обратилась 79-летняя женщина с улицы Подвойского. По словам пенсионерки, под предлогом сохранности денежных средств ее убедили отдать незнакомцу 1 млн рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители установили причастность к этому преступлению 32-летнего уроженца области. Его поймали накануне на бульваре Менделеева.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Приморского района лишилась из-за мошенников около 5,4 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV