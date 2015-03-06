  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан курьер мошенников, который оставил пожилую петербурженку без 1 млн рублей
Сегодня, 12:57
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан курьер мошенников, который оставил пожилую петербурженку без 1 млн рублей

0 0

Злоумышленника поймали накануне на бульваре Менделеева. 

Полицейские задержали криминального курьера из Мурино, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Невского района еще 19 июня обратилась 79-летняя женщина с улицы Подвойского. По словам пенсионерки, под предлогом сохранности денежных средств ее убедили отдать незнакомцу 1 млн рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Правоохранители установили причастность к этому преступлению 32-летнего уроженца области. Его поймали накануне на бульваре Менделеева. 

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Приморского района лишилась из-за мошенников около 5,4 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии