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Жительница Приморского района лишилась из-за мошенников около 5,4 млн рублей
Сегодня, 10:40
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Жительница Приморского района лишилась из-за мошенников около 5,4 млн рублей

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге 68-летняя местная жительница лишилась из-за мошенников почти 5,4 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Женщине из Приморского района в период с 16 по 19 июня звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками различных организаций. Под предлогом сохранности накоплений от мошеннических действий злоумышленники убедили потерпевшую перевести сумму на указанные ими счета. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мошенников разыскивает полиция.

Ранее на Piter.TV: в пользу пожилой жертвы мошенников в Петербурге взыскали свыше 1,5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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