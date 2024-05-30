Жительница Приморского района лишилась из-за мошенников около 5,4 млн рублей

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге 68-летняя местная жительница лишилась из-за мошенников почти 5,4 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Женщине из Приморского района в период с 16 по 19 июня звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками различных организаций. Под предлогом сохранности накоплений от мошеннических действий злоумышленники убедили потерпевшую перевести сумму на указанные ими счета.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мошенников разыскивает полиция.

Ранее на Piter.TV: в пользу пожилой жертвы мошенников в Петербурге взыскали свыше 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV