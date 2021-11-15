В пользу пожилой жертвы мошенников в Петербурге взыскали свыше 1,5 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

В прокуратуру Красногвардейского района Петербурга обратилась пенсионерка, которая в силу возраста и состояния здоровья не способна защитить свои права. Об этом 26 июня сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно проверке, мошенник в ходе телефонного разговора убедил женщину перевести деньги на банковский счет незнакомцев. Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Личность владельца счета из Саратовской области установили.

Прокуратура направила в суд по месту жительства ответчика исковое заявление о взыскании 1,2 млн рублей. Требования удовлетворены, с мужчины также взыскали проценты за пользование чужими деньгами в размере 345 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала молодого курьера мошенников, который забрал у пенсионерки с Новаторов 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV