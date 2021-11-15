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В пользу пожилой жертвы мошенников в Петербурге взыскали свыше 1,5 млн рублей
Сегодня, 17:26
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В пользу пожилой жертвы мошенников в Петербурге взыскали свыше 1,5 млн рублей

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Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

В прокуратуру Красногвардейского района Петербурга обратилась пенсионерка, которая в силу возраста и состояния здоровья не способна защитить свои права. Об этом 26 июня сообщили в надзорном ведомстве. 

Согласно проверке, мошенник в ходе телефонного разговора убедил женщину перевести деньги на банковский счет незнакомцев. Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Личность владельца счета из Саратовской области установили. 

Прокуратура направила в суд по месту жительства ответчика исковое заявление о взыскании 1,2 млн рублей. Требования удовлетворены, с мужчины также взыскали проценты за пользование чужими деньгами в размере 345 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала молодого курьера мошенников, который забрал у пенсионерки с Новаторов 2 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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