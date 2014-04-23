Современное библиотечное пространство открылось в Невском районе

Особенность "Полки" — это возможность быстро найти и заказать необходимые книги.

После капитального ремонта небольшой библиотечный отдел на проспекте Большевиков, 8 превратился в современный книжный центр "Полка", оснащенный станцией самообслуживания, камерой бронирования и другим инновационным оборудованием.

Как сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, главная особенность нового пространства — удобная система поиска и заказа книг через "бронеполку", которая позволяет получать издания из разных библиотек района и города.

"Полка" предлагает не только доступ к литературе, но и насыщенную культурную программу. Посетителей ждут мастер-классы, поэтические вечера, дискуссионные клубы, лекции, камерные театральные постановки и настольные игры.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красногвардейском районе появится новая школа на 1550 мест с видом на Охту.

Видео: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга