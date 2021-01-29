Твой Бюджет: что не так с главным общественным конкурсом Петербурга?

Уже шестой год подряд в Петербурге запускается прекрасная акция с простым лаконичным названием "Твой бюджет". Суть простая – городской бюджет распределяют сами жители посредством конкурсной программы. В основном, на создание общественных пространств, которые, как оказывалось, были очень необходимы жителям. И вроде бы классно, в Петербурге создается настоящий урбанистический рай. Однако без ложки дегтя никуда, а конкретно – бюрократическая мясорубка, в которую попадают многие проекты.

Вот примерная схема: комитет по финансам передает проект нового городского пространства комитету по благоустройству, там, в свою очередь, говорят, что за предложенную сумму реализовать объект невозможно. Потом еще выясняется, что место размещения пространства вообще не согласовано с администрацией района или собственником земельного участка. Как итог -–проект затягивается или реализуется так себе.

И, чтобы не быть голословными, мы покажем вам такие проекты, поговорим с их авторами и постараемся понять, в чем кроется проблема такого, действительно, прекрасного проекта "Твой бюджет".

Начнем с проекта-победителя 2020 года по благоустройству территории вокруг метро "Проспект Просвещения". Автор – Михаил Рогалев, инженер по образованию, вдохновился позитивным опытом Москвы и Казани. Всю территорию от метро до проспекта Энгельса должны были облагородить за 6,7 миллионов.

Вот эта территория, на которой мы стоим, ее хотелось бы использовать как дополнительную перехватывающую парковку, потому что очень много машин незаконно паркуются возле "Норда". Большую пешеходную зону хотелось бы озеленить, поставить лавочки и свет, так как ночью тут очень темно. Михаил Рогалев, инженер, финалист конкурса "Твой бюджет" 2020

Но одно дело конкурс, а другое – реальность. Кураторы из комитета по благоустройству объяснили, что такой проект стоит явно дороже 6,7 миллионов . Возник еще и кадастровый конфликт, из-за которого территорию благоустройства пришлось сильно ужать.

По сути, это асфальтовое поле как единое пространств на самом деле является лоскутным одеялом. Потому что часть принадлежит ТК "НОРД", часть принадлежит ГУП ТЭК, часть метрополитену, часть дорожникам. Благоустроить это пространство дорого, затратно и практически невозможно. Михаил Рогалев, инженер, финалист конкурса "Твой бюджет" 2020

Как результат: урезанное благоустройство начнут уже в следующем году.

На вопрос – почему все нюансы не были учтены еще на ранних этапах, Михаил ответил просто – проглядели. И это при том, что экспертизу проекта проводят до этапа голосования. Получилось, что проект согласовали, он выиграл, а по итогу ожидаемого результата не будет.

Бывает ситуация, когда проект находится в плоскости межведомственного взаимодействия, и тогда необходимо собирать сразу несколько комитетов. Эта процедура у нас называется согласительным совещанием. И, по итогам экспертизы, мы набираем пул таких проектов, и проводим совещания, пока по каждому проекту не договорятся о конечном варианте инициативы. Наталия Лукьянова, начальник отдела по обеспечению открытости бюджета

Следующий объект по праву можно назвать самым скандальным проектом твоего бюджета – велополоса на Фонтанке протяженностью несколько километров. В обществе вызывает массу нареканий – вспухший асфальт, недостаточно четкая разметка, на ней паркуются автомобили, ее даже хотели закрыть. Тем не менее именно эта полоса стала фундаментом развития всей велоинфраструктуры в Петербурге.

"Твой бюджет" поддерживал и другие идеи развития велонифраструктуры. Но и здесь есть проблемы: проект Гавриила Малышева по установке пяти перехватывающих велопарковок у станций метро Приморского района. По итогу установили всего две на Беговой и Комендантском проспекте. Про остальные не договорились.

С метро "Пионерская" очень показательный кейс: там велопарковка не может быть установлена, потому что она находится не на территории дорожной уличной сети. А дорожная уличная сеть, с точки зрения города в юридическом плане, предполагает очень фиксированный набор объектов. Гавриил Малышев, архитектор, финалист конкурса "Твой Бюджет" 2019

И тут проблема оказалась в том, что уже на этапе экспертизы все конфликтные моменты не были учтены. Однако Гавриил отмечает – это нормальная рабочая практика. Его беспокоит другое:

Моя главная критика "Твоего Бюджета" в том, что сейчас не существует такой процедуры общения с чиновниками постфактум, которые реализуют инициативу. От меня, конечно, тоже не шло никаких встречных действий, но и администрация Приморского района мне не писала. Гавриил Малышев, архитектор, финалист конкурса "Твой Бюджет" 2019

А вот обратный пример – памп-парк на Коломяжским проспекте, открытие которого в конце 2020 года стало настоящим событием для скейт-сообщества. Изначальных пяти миллионов, выделенных на проект, не хватило, пришлось привлекать дополнительное инвестирование – еще 27 млн. Не без боя, но смогли договорится и с комитетами. Как итог – успешная реализация проекта.

Уже набравшись опыта, в этом году "Твой Бюджет" введет определенного рода цензуру на проекты: сложные и в реализации, и по законодательству инициативы будут сразу отсекать.

Иногда говорят, что давайте мы не будем рассматривать проект ваш по поводу организации барбекю в каком-нибудь охраняемом парке. Это не будет согласовано. Человек принимает это к сведению, все равно подает свою инициативу на конкурс. Такие вещи лучше сразу отсекать. Сказать, что тут есть законодательные сложности, повышающие риски нереализованности, и поэтому мы не можем тратить на них ни своих экспертов, ни свои силы. Это получается за счет других. Наталия Лукьянова, начальник отдела по обеспечению открытости бюджета

В этом году "Твой Бюджет" столкнется с новым для себя вызовом – коронавирусными ограничениями. Ко всему прочему, количество заявок в этом году сильно упало. Теряется вера в проект или общие посткоронавирусные настроения – неизвестно. Понятно то, что "Твой бюджет" является буфером для всех общественников, решивших изменить городское пространство. Но путь этот будет сложен и тернист.

Видео, фото: Piter.TV