"Твой бюджет" прокомментировал плохую реализацию проекта велопарковок у "Беговой"

Представители "Твоего бюджета" впервые на камеру рассказали о нюансах ситуации с недореализацией проекта перехватывающих велопарковок Приморского района.

В середине января автор проекта велопарковок у метро "Беговой" по программе "Твоего бюджета" Гавриил Малышев рассказал Piter.TV, что итог и близко не соответствует утвержденному плану, а Гавриила как консультанта ни разу не привлекали для обсуждения в местной администрации.





Неоповещение автора проекта Гавриила Малышева во время реализации в "Твоем бюджете" в разговоре с Piter TV назвали частной и неудачной попыткой с организаторской точки зрения. При этом в "Твоем бюджете" заявили, что заинтересованы в доведении до конца всех начатых проектов.

Реализация – это не просто пришел и сделал. Это серия длинная, которая может длиться год, а может и полтора. Тут и совещания на уровне районной администрации, профильных комитетов и так далее. Мы со своей стороны стараемся контролировать, чтобы они контактировали с авторами инициатив, но да, не всегда это получается. Здесь остается только посочувствовать Гавриилу. Лев Шилов, консультант проекта "Твой бюджет"

Администрация Приморского района отметила, что парковки у метро не смогли реализовать из-за конфликта с надзорными органами. Информационные стенды пустуют из-за отсутствия у администрации актуальной информации.





Представители "Твоего бюджета" напомнили и об удачных примерах: проекте-победителе 2018 года – роллерной площадке "памп-трек" и уличному скейт-парке в Приморском районе.

На первой же встрече мы очень четко всем говорим и достаточно честно, что бы мы здесь сейчас не обсуждали, это, во-первых, может не пройти 44-ый закон, не пройти экспертизу, и еще есть несколько препонов, которые помешают вам пройти экспертизу – будьте к этому готовы.



Лев Шилов, консультант проекта "Твой бюджет".

Фото, видео: Piter.TV