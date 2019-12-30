Петербургское велосообщество недовольно реализацией проекта по установке велопарковок в Приморском районе

Автор проекта Гавриил Малышев утверждает, что итог и близко не соответствует утвержденному проекту.

Велосипедное сообщество недовольно реализацией проекта установки перехватывающих велопарковок в Приморском районе. Проект за 2,2 миллиона рублей реализован по программе "Твой Бюджет". Автором выступил архитектор Гавриил Малышев.

По изначальному проекту, рядом со станциями метро "Черная речка", "Старая Деревня", "Пионерская", "Беговая" и "Коменданский проспект" должны были возникнуть парковки по 50 ячеек. Однако в декабре прошлого года парковки появились лишь на "Беговой" и "Комендантском проспекте" с 8-ю ячейками на станцию.

В моем случае администрация, вместо того, чтобы радоваться, что ей принесли интересную инициативу, решила спустить все на тормозах и отнестись к этому как к лишней головной боли. Они сделали все по остаточному принципу: максимально плохо, не соответствуя изначальному проекту. Гавриил Малышев, автор проекта, архитектор

Сами станции также вызывают нарекания: велосипедисты жалуются на внешний вид и эргономику парковок. Например, не совпадающий с проектом диаметр стоек не позволяет использовать U-lock замки, а его сферическая форма, по мнению автора проекта, недостаточно надежна.

Также в проекте согласовали установку камер видеонаблюдения и специального информационного стенда. Однако камер у парковок нет, а информационный стенд пустует и уже подвергся нападкам вандалов.



Малышев утверждает, что на этапе реализации проекта с ним никто не консультировался. О том, что работы закончились в декабре прошлого года ему также не сообщили.

Руки опускаются, конечно. Когда я шел на эту инициативу, у меня горели глаза. Я видел, что, в случае успешной реализации, идею можно экстраполировать на весь город. Метро в спальном районе могло быть обеспечено. Но когда я вижу, что представителям администрации это не нужно, то это конечно очень сильно выматывает Гавриил Малышев, автор проекта, архитектор

Напомним, что совсем недавно петербургский проект "Твой бюджет-2020" начал прием заявок на участие.

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV, vk.com/bike_and_ride