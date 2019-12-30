Петербургский проект "Твой бюджет-2020" начал прием заявок на участие

Первый этап продлится до 15 февраля.

В Петербурге 15 января стартовал проект "Твой бюджет – 2020", в котором горожане предлагают инициативы по изменению своих родных районов. Заявки на участие принимаются на официальном сайте проекта до 15 февраля.

Отмечается, что участвовать в "бюджете" могут только совершеннолетние россияне, а не допускаются к проекту представители органов власти и местного самоуправления. В 2020 году в проекте будут участвовать шесть районов, набравших наибольшее количество заявок. На идеи петербуржцев выделено 90 миллионов рублей из городского бюджета.

Суть проекта в том, что петербуржцы могут распределить часть бюджета своего района на инициативы, которые считают самыми важными. Чаще всего таковыми становятся благоустройство, строительство детских, спортивных, социальных объектов. 33 идеи из 64 уже реализованы.

Презентации инициатив и выбор самых лучших из них пройдут в июне.

Фото: Piter.TV