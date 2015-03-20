По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 300 тысяч рублей.

Полиция установила причастность жителя Барнаула к серии краж велосипедов из подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчина орудовал в Индустриальном районе краевого центра с лета прошлого года. Он проникал в ночное время в подъезды многоэтажек и похищал там велосипеды. Сотрудники полиции обнаружили похищенное по месту жительства подозреваемого. Отмечается, что некоторые украденные велосипеды были им уже разобраны на запчасти для продажи.

В общей сложности установлена причастность мужчины к 10 кражам двухколесного транспорта. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 300 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Следствием отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятое похищенное имущество в дальнейшем будет возвращено законным владельцам.

Видео: ГУ МВД России по Алтайскому краю