Число точек велопроката в Петербурге выросло на 16%

Всего на август 2026 года в городе функционирует 164 точки проката велосипедов и электровелосипедов.

Петербург подтвердил свое лидерство среди городов-миллионников по развитию велосипедной инфраструктуры. По подсчетам аналитиков сервиса 2ГИС, за последний год количество пунктов аренды двухколесного транспорта в Северной столице увеличилось на 16%.

Всего на август 2026 года в городе функционирует 164 точки проката велосипедов и электровелосипедов. Несмотря на то что другие мегаполисы демонстрируют более высокие темпы роста – например, в Уфе сеть расширилась на 76%, а в Краснодаре на 65% – именно Петербург удерживает первое место по абсолютному количеству станций.2 источника

При этом структура рынка меняется. На фоне бума шеринговых сервисов классическая розничная торговля переживает спад: количество традиционных веломагазинов в Петербурге сократилось на 25% (до 183 точек). Продажи самих электровелосипедов при этом выросли на 14%. Сервисов по ремонту стало больше на 8% (всего 256 мастерских). По общей протяженности выделенных полос для велосипедистов город уступает только Москве: 238 км против 640 км столичных дорожек. Доля велодорожек от всех автодорог Петербурга составляет 4,4%.

Для удобства горожан весной был запущен цифровой сервис "Кабинет велосипедиста" внутри приложения "Парковки Петербурга". Платформа позволяет строить маршруты с учетом интересов пользователя, отслеживать статистику поездок, публиковать треки для других людей, читать новости сообщества и проходить опросы о качестве городской среды.

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