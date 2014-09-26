В Петербурге в 2024 году создано 5,6 км велосипедных дорожек

На сегодняшний день с учётом новых велодорожек, открытых в 2024 году, общий километраж обустроенных веломаршрутов Санкт-Петербурга составляет 155,9 км.

В Петербурге в трёх районах города в 2024 году создано 5,6 км велосипедных дорожек. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

В Красногвардейском районе появилось 0,7 км новых велосипедных маршрутов; в Приморском – целых 2,1 км; во Фрунзенском протяженность новых велодорожек составила 2,8 км.

Завершены работы по размещению велодорожек по пяти маршрутам:

– Глухарская ул. – Планерная ул. – Яхтенная ул.;

– пр. Косыгина – Заневский пр.;

– Мебельная ул. (от Лыжного переулка до Шуваловского пр.);

– ул. Типанова от пр. Юрия Гагарина – пр. Славы до Софийской ул./Бухарестская ул. – Центр;

– Шуваловский пр. (от ул. Мебельная, д. 49/92 до ул. Оптиков).

На сегодняшний день с учётом новых велодорожек, открытых в 2024 году, общий километраж обустроенных веломаршрутов Санкт-Петербурга составляет 155,9 км.

Фото: Комитет по транспорту