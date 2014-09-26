В Петербурге в 2024 году создано 5,6 км велосипедных дорожек

В Петербурге в трёх районах города в 2024 году создано 5,6 км велосипедных дорожек. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.
В Красногвардейском районе появилось 0,7 км новых велосипедных маршрутов; в Приморском – целых 2,1 км; во Фрунзенском протяженность новых велодорожек составила 2,8 км.
Завершены работы по размещению велодорожек по пяти маршрутам:
– Глухарская ул. – Планерная ул. – Яхтенная ул.;
– пр. Косыгина – Заневский пр.;
– Мебельная ул. (от Лыжного переулка до Шуваловского пр.);
– ул. Типанова от пр. Юрия Гагарина – пр. Славы до Софийской ул./Бухарестская ул. – Центр;
– Шуваловский пр. (от ул. Мебельная, д. 49/92 до ул. Оптиков).
На сегодняшний день с учётом новых велодорожек, открытых в 2024 году, общий километраж обустроенных веломаршрутов Санкт-Петербурга составляет 155,9 км.
Фото: Комитет по транспорту
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