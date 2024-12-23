Контроль за соблюдением запрета стоянки на велосипедных дорожках усилили в Петербурге

С начала года на этих зонах выявили свыше 20 авто.

В Петербурге усилили контроль за соблюдением запрета парковки на велосипедных полосах. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 6 июня.

Рассматривается возможность введения запрета остановки и стоянки машин на всех полосах для велосипеда, которые расположены на набережной реки Фонтанки. С начала года на этих зонах выявили свыше 20 авто, 15 из них задержаны и перенесены на специализированные парковки.

Напоминаем, что парковка на полосах, предназначенных для движения велосипедов, запрещена и влечет за собой административную ответственность. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Если вы заметили стоянку на велосипедной полосе, то сообщите об этом через портал komtrans.spb.ru.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала сезона в Петербурге зафиксировали более 9 тыс. нарушений при использовании СИМ.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга