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Контроль за соблюдением запрета стоянки на велосипедных дорожках усилили в Петербурге
Сегодня, 17:12
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Контроль за соблюдением запрета стоянки на велосипедных дорожках усилили в Петербурге

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С начала года на этих зонах выявили свыше 20 авто.

В Петербурге усилили контроль за соблюдением запрета парковки на велосипедных полосах. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 6 июня. 

Рассматривается возможность введения запрета остановки и стоянки машин на всех полосах для велосипеда, которые расположены на набережной реки Фонтанки. С начала года на этих зонах выявили свыше 20 авто, 15 из них задержаны и перенесены на специализированные парковки. 

Напоминаем, что парковка на полосах, предназначенных для движения велосипедов, запрещена и влечет за собой административную ответственность. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Если вы заметили стоянку на велосипедной полосе, то сообщите об этом через портал komtrans.spb.ru. 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала сезона в Петербурге зафиксировали более 9 тыс. нарушений при использовании СИМ. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: велосипедные дорожки, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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