С начала сезона в Петербурге зафиксировали более 9 тысяч нарушений при использовании СИМ

Рассказать о нарушении правил эксплуатации СИМ также может любой очевидец.

За последние три месяца сотрудники Городского центра управления парковками, подведомственного Комитету по транспорту, выявили 9 159 нарушений при использовании арендованных электросамокатов. Чаще всего в указанный период водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) не спешивались на пешеходных переходах – пешими инспекторами ГЦУП зафиксировано 7 765 таких нарушений. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Остальные нарушения распределились следующим образом:

– движение по улично-дорожной сети с нарушением ПДД – 324 случая;

– использование СИМ вдвоём/втроём – 785 случаев;

– парковка, создающая неудобства пешеходам и другим участникам дорожного движения – 9 случаев;

– управление СИМ несовершеннолетними – 276 случаев.

Рассказать о нарушении правил эксплуатации СИМ также может любой очевидец:

– по телефону +7 (812) 240-92-72;

– через Telegram-бот @Samokat_ru_bot.

При обращении важно указать цвет или название кикшеринга, сообщить номер самоката, а также место и время нарушения. К обращению через Telegram-бот желательно прикрепить фотографию.

Фото: Piter.tv