С начала сезона в Петербурге зафиксировали более 9 тысяч нарушений при использовании СИМ

За последние три месяца сотрудники Городского центра управления парковками, подведомственного Комитету по транспорту, выявили 9 159 нарушений при использовании арендованных электросамокатов. Чаще всего в указанный период водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) не спешивались на пешеходных переходах – пешими инспекторами ГЦУП зафиксировано 7 765 таких нарушений. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.
Остальные нарушения распределились следующим образом:
– движение по улично-дорожной сети с нарушением ПДД – 324 случая;
– использование СИМ вдвоём/втроём – 785 случаев;
– парковка, создающая неудобства пешеходам и другим участникам дорожного движения – 9 случаев;
– управление СИМ несовершеннолетними – 276 случаев.
Рассказать о нарушении правил эксплуатации СИМ также может любой очевидец:
– по телефону +7 (812) 240-92-72;
– через Telegram-бот @Samokat_ru_bot.
При обращении важно указать цвет или название кикшеринга, сообщить номер самоката, а также место и время нарушения. К обращению через Telegram-бот желательно прикрепить фотографию.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все