В жилых массивах у "Приморской" обновили освещение

Специалисты ГБУ "Ленсвет" установили 480 светильников и опор.

Новые фонари преобразили три жилых массива у станции метро "Приморская". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 31 октября.

В квартале "6", проходящем в границах Наличной, Уральской улиц, проспекта КИМа и улицы Одоевского, завершилась реконструкция наружного освещения. На территории, которая состоит из трех жилых массивов, специалисты ГБУ "Ленсвет" установили 480 светильников и опор, 30 светодиодных прожекторов на 18 детских и спортивных площадках. Почти 17 километров кабельных линий проложили в земле.

Реконструкция наружного освещения в жилом квартале позволила повысить уровень комфорта и безопасности жителей в темное время суток. Искусственные источники света расположены близ образовательных учреждений, поликлиники, библиотеки, академии ледовых видов спорта Динамо. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что Московский сад и памятник Милорадовичу получили новое световое оформление.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга