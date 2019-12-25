Московский сад и памятник Милорадовичу получили новое световое оформление

На территории сада установлено 20 светодиодных фонаря на 20 архитектурных опорах. Освещать памятник Михаила Милорадовича будут 4 светодиодных прожектора.

В Московском саду между Черниговской улицей, площадью у Московских ворот и Лиговским проспектом завершается установка уличного освещения, информирует пресс-служба Смольного.

Формирование благоприятной городской среды является одним из ключевых направлений развития Петербурга. Московский сад находится вблизи оживленных дорог: здесь стоит памятник выдающемуся российскому государственному деятелю и полководцу Михаилу Илларионовичу Милорадовичу. Сад и памятник теперь освещены новыми светильниками, что добавляет света и стиля площади у Московских ворот. На территории сада установлено 20 светодиодных фонаря на 20 архитектурных опорах. Освещать памятник Михаила Милорадовича будут 4 светодиодных прожектора. Длина проложенной подземной кабельной линии составила 890 метров.

В этом году наружное освещение появится на 4-6 проездах, ведущих к порту, на Волхонском шоссе и Барклаевской улице в Московском районе.