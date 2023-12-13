В Петербурге хотят увеличить зелёные зоны на 285 га

Правительство Петербурга подготовило законопроект о внесении изменений в перечень зелёных зон общего пользования.

Правительство Санкт-Петербурга подготовило законопроект о внесении изменений в перечень зелёных зон общего пользования (ЗНОП).

В Смольном сообщили, что были проведены более 800 обследований территорий зелёных насаждений. В результате принятия закона перечень может пополниться на 143 единицы и в итоге составить 7919 территорий.

Кроме того, в Санкт-Петербурге появится 80 территорий ЗНОП городского значения. Среди них: 54 местного и 9 в резерве озеленения. Общая площадь ЗНОП увеличится на 285 га.

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