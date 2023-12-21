Жителям Петербурга рассказали, как укрепить иммунитет осенью

На простудные заболевания в межсезонье влияют также и изменения образа жизни.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" клинический фармаколог Людмила Исаева рассказала, как укрепить иммунитет осенью.

По словам специалиста, иммунитет – сложная система, которая представлена большим количеством клеток. На простудные заболевания в межсезонье влияют также и изменения образа жизни.

В вопросе укрепления защитной функции организма важную роль играет регулярность. Регулярные посещение бани, закаливание и полноценное питание способны благотворно повлиять на иммунитет. Кроме того, необходимо, чтобы в рационе на постоянной основе присутствовали фрукты и овощи. А на микрофлору кишечника хорошо влияют натуральные соки, овощи, зелень и рыба.

Помимо этого, важно не забывать о прогулках на свежем воздухе и социальных контактах.

Ранее иммунолог перечислил петербуржцам опасности во время осенних прогулок в парках.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)