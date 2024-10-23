Иммунолог перечислил петербуржцам опасности во время осенних прогулок в парках

Чистота рук и крепкий иммунитет —лучшие союзники в борьбе с потенциальными угрозами.

Прогулка по осеннему парку может подвергнуть здоровье определённым рискам. Иммунолог Астерий Халлик в эфире телеканала "Санкт-Петербург" обратил внимание на то, что опавшие листья, несмотря на свою красоту, могут содержать плесневый грибок, выделяющий споры, способные вызывать аллергические реакции. Среди симптомов аллергии — чихание, насморк, заложенность носа, слёзы, кашель и затруднённое дыхание. Для защиты от плесени можно воспользоваться масками, респираторами и назальными спреями. В случае появления признаков аллергии следует незамедлительно обратиться к специалисту.

Кроме того, педиатр Павел Верховкин предостерегает от посещения песочниц, поскольку они могут содержать экскременты животных, ржавые предметы и другой мусор, представляющий опасность заражения различными инфекционными заболеваниями. Дети могут подвергнуться риску заражения кишечными инфекциями и паразитами, такими как глисты. Поэтому после игры в песочнице важно тщательно мыть руки с использованием мыла.

Также стоит учитывать, что поздняя осень всё ещё остаётся временем активности клещей, которые могут прятаться в мокрых листьях. Рекомендуется надевать закрытую одежду светлого цвета и применять репелленты.