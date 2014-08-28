Эксперт по туризму рассказала, где отдохнуть с детьми во время школьных каникул

Она подчеркнула, что популярные пригороды Петербурга, такие как Павловск, Пушкин и Петергоф, заслуживают внимания, однако предложила обратить внимание на Кронштадт, где недавно открылся новый музей фортов с интерактивными залами и парком.

Эксперт по туризму Ксения Графова поделилась идеями для увлекательных поездок во время школьных каникул в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Она подчеркнула, что популярные пригороды Петербурга, такие как Павловск, Пушкин и Петергоф, заслуживают внимания, однако предложила обратить внимание на Кронштадт, где недавно открылся новый музей фортов с интерактивными залами и парком. Она особо выделила, что для посещения подводной лодки требуется предварительная запись. По ее словам, музей оснащен современными технологиями, позволяющими трогать экспонаты и участвовать в интерактивных играх.

Кроме того, эксперт порекомендовала отдых в комплексах с открытыми бассейнами, таких как Тихвин или Старая Ладога. По ее мнению, двухдневный тур с остановкой в гостинице с аквапарком и бассейном может понравиться как детям, так и взрослым. Первый день можно посвятить изучению Старой Ладоги, а второй – посещению Саблинских пещер.

Еще одно направление – Великий Новгород, где дети могут поучаствовать в процессе выпекания хлеба на местном хлебозаводе. Для взрослых будут интересны экскурсии по мастерской елочных игрушек, где можно попробовать создать калейдоскопы своими руками. Если хочется отдохнуть от городской суеты, Ксения Графова предлагает отправиться в Псков, где расположены спа-комплексы, а также есть возможность совершить прогулки по Псковской крепости, принять участие в мастер-классах, полюбоваться природными красотами и прокатиться на велосипеде.