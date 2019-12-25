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Петербург признан самым популярным направлением для романтических новогодних каникул
Сегодня, 8:09
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Петербург признан самым популярным направлением для романтических новогодних каникул

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Что касается зарубежных направлений, то россияне предпочитают Паттайю и Объединенные Арабские Эмираты.

Россияне, планирующие встретить Новый Год вдвоем внутри страны, чаще всего бронируют номера в отелях Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования сервиса OneTwoTrip. Второе место по популярности занимает Москва, а третье – Сочи.

Что касается зарубежных направлений, то россияне предпочитают Паттайю и Объединенные Арабские Эмираты. Другие популярные направления за границей включают Стамбул, Минск, Пхукет и Париж.

Большинство туристов планируют отдых продолжительностью 4–7 дней, останавливаясь в четырехзвездочных отелях.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошел в топ-3 направлений для отдыха с детьми в октябре.

Фото: Piter.TV  (создано с помощью "Шедеврум")

Теги: санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей,

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