Смольный оставит велодорожку на набережной Фонтанки

Активистам удалось отстоять велосипедную полосу на набережной.



Велодорожка на набережной реки Фонтанке не будет ликвидирована. К таком решению пришел комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, Городской центр управления парковками, представители муниципальных образований Центрального и Адмиралтейского районов, а также представители городского велодвижения.

Ранее МО "Сенной округ" выступил с инициативой заменить велосипедную полосу на набережной на парковочную зону. Это возмутило петербуржцев.

На встрече представители муниципального образования утверждали, что велодорожка невостребованна и небезопасна. Упущением, по их мнению, стало то, что администрация не провела опрос среди жителей. При этом, по словам "Сенного округа", петербуржцы сами выступали за ликвидацию полосы.

Другую позицию заняли представители МО "Литейный округ", "Дворцовый округ" и "Екатерингофский" и петербургские велосипедисты.

Велосипедная полоса останется, однако необходимо будет повысить меры безопасности движения по ней. Также открытым остается вопрос с парковочным пространством на набережной реки Фонтанки.

В 2020 году в Петербурге проложат более 20 км новых велодорожек.

Фото: Piter.TV