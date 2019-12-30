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Смольный оставит велодорожку на набережной Фонтанки
Сегодня, 19:00
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Смольный оставит велодорожку на набережной Фонтанки

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Активистам удалось отстоять велосипедную полосу на набережной.


Велодорожка на набережной реки Фонтанке не будет ликвидирована. К таком решению пришел комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, Городской центр управления парковками, представители муниципальных образований Центрального и Адмиралтейского районов, а также представители городского велодвижения. 

Ранее МО "Сенной округ" выступил с инициативой заменить велосипедную полосу на набережной на парковочную зону. Это возмутило петербуржцев. 

На встрече представители муниципального образования утверждали, что велодорожка невостребованна и небезопасна. Упущением, по их мнению, стало то, что администрация не провела опрос среди жителей. При этом, по словам "Сенного округа", петербуржцы сами выступали за ликвидацию полосы. 

Другую позицию заняли представители МО "Литейный округ", "Дворцовый округ" и "Екатерингофский" и петербургские велосипедисты. 

Велосипедная полоса останется, однако необходимо будет повысить меры безопасности движения по ней. Также открытым остается вопрос с парковочным пространством на набережной реки Фонтанки. 

В 2020 году в Петербурге проложат более 20 км новых велодорожек.

Фото: Piter.TV 

Теги: велодорожка, велосипедная полоса, набережная фонтанки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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