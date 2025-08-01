  1. Главная
Петербургский Чижик-Пыжик утеплился
Скульптура установлена на набережной реки Фонтанки на постаменте.

Кто-то утеплил скульптуру Чижика-Пыжика в Петербурге: на птичку надели зеленую кофту с капюшоном. Об этом пишет 19 февраля телеканал "Санкт-Петербург"

Чижик-Пыжик установлен на набережной реки Фонтанки на постаменте. Такое расположение породило городскую легенду, согласно которой можно загадать желание и попасть монеткой в постамент, и оно точно сбудется. Летом возле скульптуры собираются туристы и местные жители, испытывающие удачу. 

Ранее на Piter.TV: мужчина пожаловался в ГАТИ на скульптуру "Хищник" в Невском районе Петербурга. Объект создан по мотивам американского боевика, его относят к неформальным достопримечательностям. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

